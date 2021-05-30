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Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
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The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
10:04
Политика
Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях
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В войсках ЗВО в новом учебном году пройдет свыше тысячи учебных мероприятий

Армия
В войсках ЗВО в новом учебном году пройдет свыше тысячи учебных мероприятий
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 30 мая. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) примут участие в более тысячи практических занятий по огневой подготовке и обращению с боевой техникой.

Обучаемые в рамках занятий изучат основы ведения огня по динамическим целям из разных положений с учетом изменяющихся погодных условий и обстановки, научатся оборудовать и менять огневые позиции, оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать раненых.

По завершению первого этапа подготовки они выполнят свыше 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, а также примут участие в ротных и батальонных тактических учениях.

По информации пресс-службы ЗВО, ряды Вооруженных сил России недавно пополнили более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти. Перед тем как отправиться в военные части, новобранцы прошли проверку на наличие антител к коронавирусу.

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учения зво армия
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