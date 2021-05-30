В войсках ЗВО в новом учебном году пройдет свыше тысячи учебных мероприятий

Москва, 30 мая. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) примут участие в более тысячи практических занятий по огневой подготовке и обращению с боевой техникой.

Обучаемые в рамках занятий изучат основы ведения огня по динамическим целям из разных положений с учетом изменяющихся погодных условий и обстановки, научатся оборудовать и менять огневые позиции, оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать раненых.

По завершению первого этапа подготовки они выполнят свыше 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, а также примут участие в ротных и батальонных тактических учениях.

По информации пресс-службы ЗВО, ряды Вооруженных сил России недавно пополнили более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти. Перед тем как отправиться в военные части, новобранцы прошли проверку на наличие антител к коронавирусу.