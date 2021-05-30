Три с половиной года условно: под Тулой осудили руководителя центра инвалидов

Тула, 30 мая. Вынесен приговор руководителю организации по реабилитации и социальной адаптации инвалидов детства в Заокском районе тульского региона.

По результатам расследования уголовных дел суд признал 43-летнего мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Кроме того, доказана его вина в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла год назад. На территории деревни Верхнее Романово в здании организации, оказывающей услуги по социальной реабилитации и адаптации инвалидов, произошел пожар. 14-летний подросток-инвалид в огне не мог покинуть помещение и вынужден был выпрыгнуть из окна, получив в результате различные травмы. А один из взрослых, гостивших у руководителя организации, погиб.

«Кроме того, во время пожара возникла угроза жизни и здоровью других клиентов организации, в том числе малолетних детей», — отмечает пресс-служба СУСК России по Тульской области.

Собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения судом обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области утонул 7-летний мальчик. Как предполагается, ребенок катался на велосипеде, поскользнулся на берегу и упал в воду.