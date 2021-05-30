Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом

Киев, 30 мая. Новые тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг начнут действовать с 1 июля 2021 года, сообщают украинские власти. Цена в регионах может вырасти в два раза.

Тариф, по которому сейчас идет расчет стоимости, равен 1,68 гривны за 1 киловатт. Ожидаемое повышение начнется с 1 июля, цены в разных регионах страны будут существенно отличаться, сообщают СМИ. Цена одного киловатта в Киевской области будет варьироваться от 2,60 до 2,96 гривны. Стоимость аналогичных показателей вырастет в Ивано-Франковской области почти до 4 гривен.

Недавно глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу, который касается переговоров в Минске. Он будет просить отказаться от минского формата и перейти к реализации идеи «кластеров».