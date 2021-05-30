МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море

Москва, 30 мая. Людям, которые собираются ехать на морской отдых, нужно помнить о возможных опасностях. Представитель МЧС России рассказал о последствиях использования матрасов для купания в море.

Правительство РФ на данный момент не планирует узаконивать штрафы за купание в воде на матрасах. Однако начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Андрей Печенин предостерег россиян от таких развлечений.

«Очень часто мы наблюдаем, что используют [для купания] надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах», — сообщил Печенин

Специалисты фиксировали несколько случаев, когда матрас с человеком уносило ветром в открытое море и ему требовалась профессиональная помощь. Еще одна опасность при использовании данного средства заключается в том, что он может порваться или лопнуть, подытожил Печенин.

Ранее стало известно, что около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон. Число может увеличиться в связи с закрытыми границами с другими странами.