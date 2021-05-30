АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции

Москва, 30 мая. Греция стала второй страной мира после Испании по числу чистых пляжей. Третье место по количеству ухоженных пляжей заняла Турция.

Число чистых греческих пляжей в сравнении с прошлым годом увеличилось на 48. По статистике, каждый десятый чистый пляж в мире расположен в Греции. Самым чистым морем в Греции можно насладиться на Крите, там отмечены 120 пляжей. В районе Халкидики находятся 96 пляжей высокого качества. На Родосе их 49, в Аттике — 15, Салониках — 13, на острове Кос — 12, на Корфу — 10, передает АТОР.

Европейский туризм может вернуться в норму уже осенью–зимой этого года. Такие прогнозы сделал руководитель Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. По его словам, в сентябре положение дел в сфере туризма будет намного лучше, чем в прошлом году.