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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
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АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции

Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Москва, 30 мая. Греция стала второй страной мира после Испании по числу чистых пляжей. Третье место по количеству ухоженных пляжей заняла Турция.

Число чистых греческих пляжей в сравнении с прошлым годом увеличилось на 48. По статистике, каждый десятый чистый пляж в мире расположен в Греции. Самым чистым морем в Греции можно насладиться на Крите, там отмечены 120 пляжей. В районе Халкидики находятся 96 пляжей высокого качества. На Родосе их 49, в Аттике — 15, Салониках — 13, на острове Кос — 12, на Корфу — 10, передает АТОР.

Европейский туризм может вернуться в норму уже осенью–зимой этого года. Такие прогнозы сделал руководитель Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. По его словам, в сентябре положение дел в сфере туризма будет намного лучше, чем в прошлом году.

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греция туризм пляжи
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