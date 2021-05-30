«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом

Покосившаяся многоэтажка в Чите постепенно сползает в котлован, жильцы волнуются, а администрация города спокойна.

«Пизанский дом» в Чите продолжает падать: история, всколыхнувшая власти города некоторое время назад, успокоилась. 148 человек продолжают жить в квартирах, которые трещат по швам, а городская администрация твердит, что ситуация под контролем.

Тем временем у самих жильцов ситуация патовая: вещи, стоящие на одной половине комнат, начинают смещаться и скатываться в сторону перекоса.

«В детской комнате у меня стояли игрушки. В этой комнате я не клала маленького ребенка, потому что это самая [находящаяся — примечание ФАН] под наклоном комната. Ставила коляску, детскую машинку, и у меня все туда съежало, то есть мне надо было чем-то подпирать машинки, коляски, чтобы они просто не укатывались», — поясняет жительница покосившегося дома Алена Семенова.

Тревогу забили, по меркам падающего дома, давно — в 2019 году. И с тех пор вокруг дома кто только не ходил. И все мониторят, мониторят. Тем временем жильцы сами замерили трещины и откос — и пришли в ужас.

«Замер отвеса, получается, показал, что на десятом этаже у нас ровно со стеной, а спустили, и здесь у нас получается 44 сантиметра разница», — рассказывает житель дома Николай Кабаков.

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городского округа город Чита и принудило администрацию расселить дом.

По предварительным расчетам, на расселение потребуется более 300 миллионов рублей. Но денег, очевидно, нет, и велено держаться.

Пресс-служба регионального правительства заявила, что вопрос о расселении жильцов аварийного дома решается на федеральном уровне. И вроде бы лебедь, рак и щука уже обо всем договорились, однако концовка у басни остается неизменной.