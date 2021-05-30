Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 12:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
11:45
Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
11:44
Армия
Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
Все новости
30 мая 12:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
11:48
Армия
Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети
11:45
Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
11:45
Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
11:44
Армия
Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
Все новости

«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом

ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом

Покосившаяся многоэтажка в Чите постепенно сползает в котлован, жильцы волнуются, а администрация города спокойна.

«Пизанский дом» в Чите продолжает падать: история, всколыхнувшая власти города некоторое время назад, успокоилась. 148 человек продолжают жить в квартирах, которые трещат по швам, а городская администрация твердит, что ситуация под контролем.

Тем временем у самих жильцов ситуация патовая: вещи, стоящие на одной половине комнат, начинают смещаться и скатываться в сторону перекоса.

«В детской комнате у меня стояли игрушки. В этой комнате я не клала маленького ребенка, потому что это самая [находящаяся — примечание ФАН] под наклоном комната. Ставила коляску, детскую машинку, и у меня все туда съежало, то есть мне надо было чем-то подпирать машинки, коляски, чтобы они просто не укатывались», — поясняет жительница покосившегося дома Алена Семенова.

Тревогу забили, по меркам падающего дома, давно — в 2019 году. И с тех пор вокруг дома кто только не ходил. И все мониторят, мониторят. Тем временем жильцы сами замерили трещины и откос — и пришли в ужас.

«Замер отвеса, получается, показал, что на десятом этаже у нас ровно со стеной, а спустили, и здесь у нас получается 44 сантиметра разница», — рассказывает житель дома Николай Кабаков.

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городского округа город Чита и принудило администрацию расселить дом.

По предварительным расчетам, на расселение потребуется более 300 миллионов рублей. Но денег, очевидно, нет, и велено держаться.

Пресс-служба регионального правительства заявила, что вопрос о расселении жильцов аварийного дома решается на федеральном уровне. И вроде бы лебедь, рак и щука уже обо всем договорились, однако концовка у басни остается неизменной.

Вернуться назад

чита жители аварийный дом
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 171960 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 135778 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 106388 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 99170 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 82946 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / ФАН-ТВ / «Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
Рейтинг@Mail.ru