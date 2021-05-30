Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей

Москва, 30 мая. Детский лагерь «Орленок» в первую смену после начала пандемии COVID-19 готовится к заезду детей. Сообщается, что в шестую лагерную смену центр примет три тысячи ребят.

Всероссийский детский центр (ВДЦ) начал работу со 100% загрузкой. Все десять детских лагерей Центра функционируют в штатном режиме и готовы к летней работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Орленка».

Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ заявила, что главным событием праздничных мероприятий в честь Дня Победы в пионерлагере «Орленок» станет открытие Аллеи городов-героев. Экспозиция будет располагаться на территории музея авиационной техники.