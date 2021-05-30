Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров

Вашингтон, 30 мая. Некоторые виды гамбургеров могут быть более полезны за счет содержания важных микроэлементов. Об этом сообщает американское издание HuffPost.

По словам нутрициолога Эми Горин, самым полезным можно назвать гамбургер с лососевой котлетой, так как эта рыба не содержит много жира, но богата Омега-3-ненасыщенными кислотами, которые полезны для сердца. При выборе гамбургера с говядиной важно отдавать предпочтение мясу скота, который питался травяным кормом, считает диетолог Челси Амер.

Специалисты по питанию рекомендуют во время самостоятельного приготовления бургеров добавлять в фарш немного воды, лука и зелени для сохранения сочности мяса. Солить котлеты лучше во время еды, а не в момент их приготовления. Также важно, чтобы котлеты были дожаренными, так как иначе существует риск «подцепить» бактерии сальмонеллы и кишечную палочку.

Недавно телеведущий и врач Александо Мясников предостерег от чрезмерного поедания фаст-фуда, поскольку масштаб проблемы ожирения из-за употребления подобной пищи становится национальным бедствием.