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30 мая 09:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
Происшествия
СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области
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Весь мир
Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
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Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров

Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
flickr.com

Вашингтон, 30 мая. Некоторые виды гамбургеров могут быть более полезны за счет содержания важных микроэлементов. Об этом сообщает американское издание HuffPost.

По словам нутрициолога Эми Горин, самым полезным можно назвать гамбургер с лососевой котлетой, так как эта рыба не содержит много жира, но богата Омега-3-ненасыщенными кислотами, которые полезны для сердца. При выборе гамбургера с говядиной важно отдавать предпочтение мясу скота, который питался травяным кормом, считает диетолог Челси Амер.

Специалисты по питанию рекомендуют во время самостоятельного приготовления бургеров добавлять в фарш немного воды, лука и зелени для сохранения сочности мяса. Солить котлеты лучше во время еды, а не в момент их приготовления. Также важно, чтобы котлеты были дожаренными, так как иначе существует риск «подцепить» бактерии сальмонеллы и кишечную палочку.

Недавно телеведущий и врач Александо Мясников предостерег от чрезмерного поедания фаст-фуда, поскольку масштаб проблемы ожирения из-за употребления подобной пищи становится национальным бедствием.

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здоровье питание бургеры
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