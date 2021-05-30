NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35

Вашингтон, 30 мая. Власти США продолжают в большом количестве отказываться от закупок истребителей нового поколения F-35. Данный факт может поставить Россию в очень выгодное положение.

Специалисты в области военной техники за последнее время не раз подвергли критике истребители F-35. Бомбардировщики стоят необоснованно дорого, а также не отличаются высокой надежностью. Если американцы откажутся от дальнейших покупок самолетов, то это решение будет иметь серьезные последствия.

«Громкости и сходства тезисов противников F-35 достаточно, чтобы заставить вас задуматься, к чему все это идет», — сообщили авторы NI.

На руку отказ от самолетов, прежде всего, сыграет Китаю и РФ, передает «ПолитРоссия» перевод материала The National Interest. Именно эти две страны являются главными конкурентами Соединенных Штатов, в том числе и в авиастроении.

Недавно стало известно, что российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ. СМИ сообщают, что сейчас в работе находится несколько модернизированных вариантов Ту-160, в том числе Ту-160М, который совершил первый полет в 2020 году. Следующая разработка — модернизированный Ту-160М2, который, как ожидается, пополнит вооруженные силы России в 2023 году.