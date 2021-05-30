Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству

Тюмень, 30 мая. Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2020 год составил 121,5% в сравнении с 2019 годом, что сделало регион лидером в этой сфере.

Кроме того, в регионе сохранились все меры государственной поддержки промышленных предприятий в 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помощь регионального правительства предприятиям во время пандемии, в основном, состояла в организации противоэпидемических мероприятий, рассказал Моор. Также, в целях обеспечения бесперебойной работы топливно-энергетических предприятий с апреля 2020 года правительство развернуло буферные зоны обсервации для тех компаний, в которых работники трудятся вахтовым методом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в Twitter к бизнесмену Илону Маску. Чиновник предложил предпринимателю начать инвестиции в Россию с региона, который он возглавляет.