Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи

Сочи, 30 мая. Полиция Сочи возбудила уголовное дело после дорожного конфликта с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Все участники установлены и доставлены местное отделение полиции. Оружие изъято для проведения экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщила пресс-служба ведомства.

Запись инцидента попала на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автомат Калашникова.

Несколько недель назад в Сочи произошел еще один случай применения огнестрельного оружия. На детской площадке Адлеровского района двое мужчин начали перестрелку.