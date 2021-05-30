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30 мая 09:09
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новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
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Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи

Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Сочи, 30 мая. Полиция Сочи возбудила уголовное дело после дорожного конфликта с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Все участники установлены и доставлены местное отделение полиции. Оружие изъято для проведения экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщила пресс-служба ведомства.

Запись инцидента попала на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автомат Калашникова.

Несколько недель назад в Сочи произошел еще один случай применения огнестрельного оружия. На детской площадке Адлеровского района двое мужчин начали перестрелку.

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сочи стрельба уголовное дело полиция
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