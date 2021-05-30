Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой

Лондон, 30 мая. Редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» с опечаткой в имени автора оценили в 412,3 тыс. рублей. Об этом пишет UPI.

Представитель аукционного дома Ewbank’s заявил, что этот тираж насчитывает лишь 200 копий. Они были напечатаны издательством Bloomsbury для оценки критиков перед официальным релизом, который состоялся в 1997 году. На титульном листе книги в инициалах автора допущена ошибка.

Недавно в Нью-Йорке прошел аукцион, на котором была выставлена одна из работ знаменитого художника — Пабло Пикассо. Она ушла с молотка за 103 миллиона долларов.