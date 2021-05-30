Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей

Вашингтон, 30 мая. Известный американский актер Брэд Питт может состоять в отношениях с известной темнокожей актрисой Андрой Дэй, сообщают СМИ. Они были заподозрены во флирте на вручении «Оскара»

Андра Дэй продолжительное время находится в «поле зрения» одного из самых сексуальных актеров мира. Кто-то из друзей Питта уже обмолвился фразой, что актеры станут отличной парой. Однако не все согласны с этим прогнозом.

«Это могли быть просто профессиональные отношения», — выдвинули предположение некоторые очевидцы.

Девушка была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Андра сыграла культовую исполнительницу, но так и не получила заветную статуэтку.

Недавно Брэд Питт резко ответил на очередную выходку Анджелины Джоли. Экс-супруги уже несколько лет не могут договориться об опеке над шестью детьми. Джоли настаивает на лишении родительских прав бывшего мужа, однако актер продолжает бороться за детей.