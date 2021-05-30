Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку

Саратов, 30 мая. Возле строящейся инфекционной больницы будет создана вертолетная площадка для приема санитарных вертолетов. Уникальное для области медицинское учреждение должно начать работу в сентябре.

«Бывают ситуации, когда для больного счет идет буквально на секунды. В таких случаях помогает санитарная авиация, которая может быстро доставить пациента в медучреждение. Любая крупная современная больница должна иметь вертолетную площадку, это общемировой тренд», — рассказал корреспонденту ФАН врач Семен Стрельцов.

Ранее стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году. Прямо сейчас есть ясность по 300 квартирам.