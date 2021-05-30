Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
Происшествия
СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области
08:00
Весь мир
Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
Все новости
30 мая 09:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Общество
Жителей Украины ждет очередное повышение тарифов ЖКХ ближайшим летом
09:00
Общество
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» усилил мощь Черноморского флота
08:59
Общество
МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море
08:55
Общество
АТОР назвала самые чистые пляжи в Греции
08:49
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
08:46
Общество
Специалисты по питанию назвали наиболее полезные виды бургеров
08:42
Общество
Пользователи карт с овердрафтом задолжали 639,5 млрд рублей
08:41
Политика
NI: Россия займет выгодное положение при отказе США от проекта F-35
08:39
Общество
Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19 после майских выходных
08:38
Происшествия
Полиция открыла дело в связи со стрельбой в Сочи
08:37
Экономика
Экономика Тюменской области за 2020 год стала лидером по промпроизводству
08:32
Общество
Более 400 тыс. рублей просят за экземпляр книги «Гарри Поттер» с опечаткой
08:30
Общество
Новая инфекционная больница в Саратове получит вертолетную площадку
08:17
Шоу-бизнес
Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с темнокожей певицей
08:13
Политика
Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав
08:09
Общество
Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран
08:07
Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
08:07
Общество
Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность
08:00
Происшествия
СК расследует уголовное дело об избиении мальчика в Калининградской области
08:00
Весь мир
Россия разрабатывает однодвигательный истребитель на основе Су-57
Все новости

Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России

Общество
Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
pixabay.com

Москва, 30 мая. Пять причин заставляют россиян откладывать рождение детей или вовсе отказываться от этого. Соответствующее исследование провел банк «Открытие».

Финансовые проблемы становятся наиболее частым объяснением отказа от становления родителями. Среди женщин эту причину назвали 23% респондентов, среди мужчин — 27%. Дефицит жилплощади занял вторую строчку в списке наиболее популярных обоснований идеологии чайлдфри (16% среди женщин и 15% среди мужчин).

Отсутствие «второй половинки» лишает возможности стать родителями десять процентов женщин и 14% мужчин. У пяти процентов представительниц прекрасного пола и восьми процентов молодых людей на рождение детей нет времени. Четыре и три процента женщин и мужчин соответственно не испытывают материнского или отцовского инстинкта.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова ранее рассказала, с какими проблемами чаще всего к ней обращаются клиенты. Основным вопросом оказываются сложности во взаимоотношениях с родителями.

Вернуться назад

дети россия отказ
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 162631 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 125886 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 94501 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 92667 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 79852 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России
Рейтинг@Mail.ru