Банк «Открытие» выяснил причину популярности идеологии чайлдфри в России

Москва, 30 мая. Пять причин заставляют россиян откладывать рождение детей или вовсе отказываться от этого. Соответствующее исследование провел банк «Открытие».

Финансовые проблемы становятся наиболее частым объяснением отказа от становления родителями. Среди женщин эту причину назвали 23% респондентов, среди мужчин — 27%. Дефицит жилплощади занял вторую строчку в списке наиболее популярных обоснований идеологии чайлдфри (16% среди женщин и 15% среди мужчин).

Отсутствие «второй половинки» лишает возможности стать родителями десять процентов женщин и 14% мужчин. У пяти процентов представительниц прекрасного пола и восьми процентов молодых людей на рождение детей нет времени. Четыре и три процента женщин и мужчин соответственно не испытывают материнского или отцовского инстинкта.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова ранее рассказала, с какими проблемами чаще всего к ней обращаются клиенты. Основным вопросом оказываются сложности во взаимоотношениях с родителями.