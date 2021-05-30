Американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность

Москва, 30 мая. Специалисты из мичиганского университета психологии и психиатрии в ходе исследований выяснили, что кофеин помогает пробудиться и добавляет энергии, но не компенсирует недосып.

Ученые провели опыт на 275 добровольцах, разбив их на две группы. Одна провела ночь без сна в лаборатории, другая — отсыпалась дома. Утром следующего дня испытуемым дали капсулу кофеина и плацебо. Обеим группам было предложено пройти тест на концентрацию внимания.

«Мы выяснили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обеих задач. Кофеин помогал выполнить только легкий тест», — заявили эксперты.

Никакого влияния кофеина на рабочую производительность в ходе опыта выявлено не было. Поэтому надеяться на решение сложных задач при помощи кофеина не стоит, сказала руководитель исследования доктор Кимберли Фенн.

Недавно эксперты назвали ингредиент, который не только улучшит вкус кофе, но и добавит напитку полезных свойств. Лимонная кислота обогатит его витамином С и сделает одним из самых полезных напитков.