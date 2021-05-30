Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня

ЕС предложил США ответить на якобы «враждебные действия» России
Евросоюз направил в Вашингтон проект совместного заявления для июньского саммита. Брюссель предлагает объявить о решительном ответе на якобы «враждебные действия» Москвы. На глобальной встрече ЕС и США выступят против мифических «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», но в то же время объявят и о более тесном сотрудничестве в сфере экономики и совместном противостоянии Китаю. Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов пройдет в Брюсселе 15 июня — за день до личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Турция построит канал «Стамбул» в обход пролива Босфор
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Церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор планируется в конце июня текущего года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уверен, что открытие судоходного канала, который соединит Мраморное и Черное моря, повысит геостратегическую значимость Стамбула. На правом и левом берегах будущей водной артерии построят два города. О возможности создания такой альтернативы Эрдоган заявил еще в 2011 году будучи премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории страны.
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
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Власти Белоруссии рассчитывают в ближайшие два месяца восстановить транспортное сообщение с Россией. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. По его словам, уровень перелетов между странами уменьшился почти в десять раз. И виной всему коронавирус. Снопков заявил, что процесс разработки дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией находится в активной стадии. Накануне президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи договорились о запуске новых рейсов «Белавиа» в российские города.
«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории
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Лондонский «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финале этого сезона и тем самым повторила свой успех почти десятилетней давности, когда лондонцы по пенальти взяли верх над мюнхенской «Баварией». «Синие» повторно завоевали трофей престижного турнира уже после смены главного тренера команды. В 2012 году им стал Роберто Ди Маттео. Теперь «Челси» сравнялся с такими клубами, как «Порту», «Ювентус», «Бенфика» и «Ноттингем Форест».