Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня

ЕС предложил США ответить на якобы «враждебные действия» России Евросоюз направил в Вашингтон проект совместного заявления для июньского саммита. Брюссель предлагает объявить о решительном ответе на якобы «враждебные действия» Москвы. На глобальной встрече ЕС и США выступят против мифических «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», но в то же время объявят и о более тесном сотрудничестве в сфере экономики и совместном противостоянии Китаю. Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов пройдет в Брюсселе 15 июня — за день до личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Турция построит канал «Стамбул» в обход пролива Босфор wikipedia.org / Jorge1767 Церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор планируется в конце июня текущего года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уверен, что открытие судоходного канала, который соединит Мраморное и Черное моря, повысит геостратегическую значимость Стамбула. На правом и левом берегах будущей водной артерии построят два города. О возможности создания такой альтернативы Эрдоган заявил еще в 2011 году будучи премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории страны.

Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией wikipedia.org / Arcturus/CC BY-SA 3.0 Власти Белоруссии рассчитывают в ближайшие два месяца восстановить транспортное сообщение с Россией. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. По его словам, уровень перелетов между странами уменьшился почти в десять раз. И виной всему коронавирус. Снопков заявил, что процесс разработки дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией находится в активной стадии. Накануне президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи договорились о запуске новых рейсов «Белавиа» в российские города.