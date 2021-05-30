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30 мая 10:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
10:08
Происшествия
Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта
10:05
Армия
NI: отказом от F-35 США окажут огромную услугу России
10:04
Политика
Раввин Борода раскритиковал слова Жириновского о евреях
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Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня

ФАН-ТВ
Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

 

ЕС предложил США ответить на якобы «враждебные действия» России

Евросоюз направил в Вашингтон проект совместного заявления для июньского саммита. Брюссель предлагает объявить о решительном ответе на якобы «враждебные действия» Москвы. На глобальной встрече ЕС и США выступят против мифических «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», но в то же время объявят и о более тесном сотрудничестве в сфере экономики и совместном противостоянии Китаю. Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов пройдет в Брюсселе 15 июня — за день до личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Турция построит канал «Стамбул» в обход пролива Босфор

Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня
wikipedia.org  / Jorge1767

Церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор планируется в конце июня текущего года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уверен, что открытие судоходного канала, который соединит Мраморное и Черное моря, повысит геостратегическую значимость Стамбула. На правом и левом берегах будущей водной артерии построят два города. О возможности создания такой альтернативы Эрдоган заявил еще в 2011 году будучи премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории страны.

Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией

Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня
wikipedia.org  / Arcturus/CC BY-SA 3.0

Власти Белоруссии рассчитывают в ближайшие два месяца восстановить транспортное сообщение с Россией. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. По его словам, уровень перелетов между странами уменьшился почти в десять раз. И виной всему коронавирус. Снопков заявил, что процесс разработки дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией находится в активной стадии. Накануне президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи договорились о запуске новых рейсов «Белавиа» в российские города.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории

Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня
Prt Scr instagram.com  / @ChelseaFC

Лондонский «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финале этого сезона и тем самым повторила свой успех почти десятилетней давности, когда лондонцы по пенальти взяли верх над мюнхенской «Баварией». «Синие» повторно завоевали трофей престижного турнира уже после смены главного тренера команды. В 2012 году им стал Роберто Ди Маттео. Теперь «Челси» сравнялся с такими клубами, как «Порту», «Ювентус», «Бенфика» и «Ноттингем Форест». 

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Все новости / ФАН-ТВ / Турция построит судоходный канал «Стамбул». События дня
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