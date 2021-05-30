Американский журнал NI включил Россию в рейтинг подводных сверхдержав

Вашингтон, 30 мая. Авторы американского журнала The National Interest составили рейтинг стран с самой смертоносной и эффективной подводной техникой. В топе РФ выделено отдельное место.

Воздушно-независимая двигательная установка (AIP) стала одним из самых важных улучшений подводной техники в послевоенную эпоху. Впервые эту разработку представили в 1990-х годах. Военный эксперт Кайл Мизоками, автор американского портала The National Interest, отмечает, что AIP изменила правила игры, позволив не атомным субмаринам дольше сражаться и незаметнее передвигаться.

Система AIP сделала современные дизель-электрические подводные лодки эффективными убийцами. Они способны преследовать и топить свою добычу даже в сложных условиях противолодочной войны.

Одними из лучших Мизоками называет подводные лодки типа 039A или Yuan. Субмарина схожа с советско-российским классом «Кило», с пулевидным корпусом, но при весе 3600 тонн на 20% больше по габаритам. Подлодки могут развивать скорость в двадцать узлов. Подводный крейсер оснащен шестью стандартными торпедами калибра 533-мм, комплексом ракетного оружия Калибр-К , противокорабельными ракетами С-802 и морскими минами.

Кроме того, н емецкий тип 212 является одной из самых современных дизель-электрических ударных подводных лодок в мире . В них используются водородные топливные элементы с протонообменной мембраной, что позволяет подводным лодкам оставаться под водой до трех недель. О снащены они шестью стандартными торпедами калибра 533-мм SeaHake, а также противокорабельными ракетами и минами.

Российская дизель-электрическая субмарина проекта 677 «Лада» в настоящее время не оснащена двигательной установкой AIP. Однако Россия имеет статус крупной подводной державы и работа страны над внедрением такой системой означает, что Москву нельзя исключать из списка. Автор NI пишет, что несмотря на проблемы с техническим переоснащением субмарин класса Kilo времен холодной войны и проблемы с финансированием проект «Лада» был воплощен. Первая субмарина была заложена в 1997 году, а вошла в состав ВМФ России в 2010 году. Подлодка с водоизмещением 2700 тонн получила шесть 533-мм торпедных аппаратаов, противокорабельные ракеты «Клуб», крылатые ракеты для наземных целей «Калибр» и стандартные мины. Россия планирует построить как минимум пять подлодок, а также подводные лодки «Борей».

Ранее военный эксперт Кайл Мизоками американского портала The National Interest назвал российские подлодки класса «Акула» одним из самых страшных видов оружия. Автор провел сравнение с вымышленной подлодкой «Красный октябрь».