Опрос выявил самые популярные туристические направления граждан РФ в мае

Москва, 30 мая. Большинство российских граждан (76%) в мае предпочли выехать на курорты внутри страны, 24% — отправились за рубеж. Данные составлены по итогам опроса сервиса «Туту.ру».

Аналитики узнали, что больше всего запросов среди заграничных курортов поступало по билетам в ближнее зарубежье. Некоторые россияне не прочь выбраться и подальше, на солнечные пляжи Турции, греции и Египта, информирует RT.

В топе российских направлений в мае оказались Симферополь, Сочи и Анапа. Также большое количество людей посетило Санкт-Петербург и Калининград.

Недавно был проведен еще один вопрос. ВЦИОМ выяснил предпочтения россиян на времяпрепровождения в летний период. Как оказалось, отдыхать стремится далеко не каждый.