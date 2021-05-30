Любимова и Кадыров снимут фильм про объекты культурного наследия Чечни

Грозный, 30 мая. Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документальной ленты про объекты культурного наследия республики.

Планируется восстановить и сохранить все расположенные на территории Чечни объекты культурного наследия, заявил Кадыров. По его словам, продолжается процесс реконструкции многочисленных древних зданий. Любимова рассказала, что многие россияне не знают, какие красоты таит в себе Чеченская Республика, поэтому было решено собрать информацию о различных памятниках древней культуры региона и представить все в виде документального фильма. Об этом передает ТАСС.

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