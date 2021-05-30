Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов

Лондон, 30 мая. Недокуренная сигара бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля вызвала интерес среди покупателей на аукционе в Лондоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Изначальная цена лота составляла 800 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей), однако выросла до 3,5 тысячи фунтов стерлингов (363 тысячи рублей). С учетом всех расходов покупателю придется выложить 4,27 тысячи фунтов стерлингов (443 тысячи рублей).

Окурок сигары в 1940-е годы подобрал сотрудник Скотленд-Ярда Артур Черч, сопровождавший Черчилля. К табачному изделию прилагается записка, на которой от руки написано, кому принадлежал окурок.

Предназначавшуюся Наполеону бутылку вина ранее продали на аукционе за 420 тысяч рэндов (2,2 миллиона рублей). Император заказал напиток в 1821 году, но умер до того, как доставили товар.