Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу

Москва, 30 мая. Объявление о продаже битого фургона ВИС-2349 появилось на одной из торговых интернет-площадок. Не исключено, что речь идет об автомобиле, в которой врезался актер Михаил Ефремов.

Фургон из объявления имеет аналогичные повреждения, что и машина, в которую врезался внедорожник актера. Еще одной общей чертой является наклейка на решетке рефрижераторной установки и цифра над ней, передает «Российская газета».

Продавец указал, что фургон «юридически чистый». Купить битую машину предлагается за 180 тысяч рублей. Однако покупка фургона возможна лишь полностью, а не по запчастям.

«Гарантии юридической чистоты. Запчасти с авто отдельно не продаются. Цены по телефону не обсуждаются. Левый передний удар; крыша; возможны скрытые повреждения», — указано в описании.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы почти год назад. Нетрезвый актер, управляя Jeep Grand Cherokee, протаранил фургон ВИС. Водитель последнего транспортного средства скончался в больнице, а виновник аварии получил тюремный срок.

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Управление ФСИН ранее опровергло слухи об этапировании артиста в Москву для проведения следственных мероприятий.