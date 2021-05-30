Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске

Новосибирск, 30 мая. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда были установлены на 11 железнодорожных станциях Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба компании «Экспресс-пригород».

Оплата проезда в электричках теперь будет осуществлять бесконтактным способом. Для этого пассажиру нужно будет поднести к турникету или валидатору банковскую карту, а также устройство с бесконтактной системой оплаты, в число которых входят телефон и часы. Покупку «проезда» можно совершать на станции отправления или по завершении маршрута.

Данное нововведение существует в рамках эксперимента на нескольких станциях Новосибирска. В дальнейшем их могут установить по всем остановочным пунктам. Кроме того, программа не предусматривает использования льгот.

Бесконтактный способ оплаты проезда распространен во многих городах России, в особенности в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отметил множество преимуществ использования карты «Тройки». Кроме того, он заявил о запуске виртуальной программы для оплачивания поездок.