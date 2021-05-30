Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 07:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
Все новости
30 мая 07:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
Все новости

Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске

Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
pixabay.com

Новосибирск, 30 мая. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда были установлены на 11 железнодорожных станциях Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба компании «Экспресс-пригород».

Оплата проезда в электричках теперь будет осуществлять бесконтактным способом. Для этого пассажиру нужно будет поднести к турникету или валидатору банковскую карту, а также устройство с бесконтактной системой оплаты, в число которых входят телефон и часы. Покупку «проезда» можно совершать на станции отправления или по завершении маршрута.

Данное нововведение существует в рамках эксперимента на нескольких станциях Новосибирска. В дальнейшем их могут установить по всем остановочным пунктам. Кроме того, программа не предусматривает использования льгот.

Бесконтактный способ оплаты проезда распространен во многих городах России, в особенности в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отметил множество преимуществ использования карты «Тройки». Кроме того, он заявил о запуске виртуальной программы для оплачивания поездок.

Вернуться назад

новосибирск электричка оплата
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Общество / Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
Рейтинг@Mail.ru