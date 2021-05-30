Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США

Сан-Диего, 30 мая. Российская картина «Подольские курсанты» выиграла в номинации «Лучший международный фильм» на кинофестивале Gl Film Festival в Сан-Диего.

«Подольские курсанты» — первый российский фильм, который принял участие в кинопоказе одного из самых престижных конкурсов мира. Жанр картины — военно-историческая драма. Продюсерами фильма стали Игорь Угольников и Вадим Задорожный. Режиссерское кресло занял Вадим Шмелев.

Недавно международный кинофестиваль «Край Света.Запад» прошел в Калининграде. В городском драматическом театре абсолютно бесплатно показывали пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США.