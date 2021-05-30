Американец перечислил отличия свадеб в России и США

Вашингтон, 30 мая. Некоторые свадебные российские традиции непонятны американцам. Отличия торжеств в двух странах перечислил житель США в соцсетях.

Невеста в Соединенных Штатах Америки выбирает цветовую гамму для платьев подружек, чего обычно не делают в России. Американские молодожены сами оплачивают свою свадьбу, копят или берут кредит. За океаном не принято проводить торжество на средства родителей и ждать от них дорогих подарков, рассказал блогер, который пишет статьи на канале «Американец в России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская традиция второго дня и долгое застолье также чуждо американцам. Их праздник длится несколько часов, после чего молодожены отправляются в свадебное путешествие.

pixabay.com /

Еще одно отличие связано с проведением мальчишника. Российские мужчины предпочитают проводить его в бане или на природе, а вот американские женихи с друзьями отправляются в другие города, клубы или бары.

Американец ранее попробовал самсу, купленную в обычном «ларке», чтобы лучше понять россиян. Иностранец остался доволен блюдом и заметил существенные отличия от выпечки из городских пекарен.