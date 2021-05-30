Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров

Москва, 30 мая. Проблема укусов комаров приобретает свою актуальность в летний период. Особенно данный вопрос касается людей, проводящих время на даче.

Одним из способов спасения от комариных укусов является высадка бархатцев и мяты под окнами дома, сообщили в Союзе садоводов Московской области. Запах растений способен отталкивать паразитов. Кроме того специалисты рекомендуют проводить санитарную обработку дачных участков для предотвращения размножения насекомых, передает издание «Подмосковье сегодня».

При этом дачники могут использовать репелленты и плотную одежду. Также можно прибегнуть к народным рецептам, в число которых входят эфирное масло гвоздики и сосновые шишки.

В свою очередь Роспотребнадзор напомнил о важности наличия свидетельства государственной регистрации репеллентных средств. По данным специалистов, на приборе должна размещаться информация о его назначении и мерах предосторожности.