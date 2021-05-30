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30 мая 07:39
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новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
Все новости

Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров

Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
pixabay.com

Москва, 30 мая. Проблема укусов комаров приобретает свою актуальность в летний период. Особенно данный вопрос касается людей, проводящих время на даче.

Одним из способов спасения от комариных укусов является высадка бархатцев и мяты под окнами дома, сообщили в Союзе садоводов Московской области. Запах растений способен отталкивать паразитов. Кроме того специалисты рекомендуют проводить санитарную обработку дачных участков для предотвращения размножения насекомых, передает издание «Подмосковье сегодня».

При этом дачники могут использовать репелленты и плотную одежду. Также можно прибегнуть к народным рецептам, в число которых входят эфирное масло гвоздики и сосновые шишки.

В свою очередь Роспотребнадзор напомнил о важности наличия свидетельства государственной регистрации репеллентных средств. По данным специалистов, на приборе должна размещаться информация о его назначении и мерах предосторожности.

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комары дача мята
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