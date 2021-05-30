Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса

Нью-Йорк, 30 мая. Рост количества преступлений в США власти объясняют коронавирусом, однако у ведущего Fox News Такера Карлсона есть другая версия причин происходящего.

Он сравнил ситуацию в других странах и пришел к выводу, что во многих из них уровень преступности во время пандемии коронавируса остался прежним или вовсе упал. Например, в России этот показатель пошел на спад. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Великобритании, и даже в Мексике за 2020 год количество убийств снизилось, несмотря на постоянные войны наркокартелей, заявил Карлсон.

В США же, наоборот, весной прошлого года количество совершаемых преступлений возросло на 45%, пишут «Известия». В некоторых городах этот показатель возрос в восемь раз. Ведущий обвинил в этом демократов, которые голосовали за сокращения финансирования полиции.

Очень часто в США фиксируются преступления, связанные с использованием огнестрельного оружия, которое разрешено в большинстве штатах. Недавно три человека стали жертвами стрельбы в Штате Огайо.