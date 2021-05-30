Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций

Страсбург, 30 мая. Евросоюз должен пересмотреть свои санкции против России и сделать их еще более жесткими. Так считает председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли.

Речь идет о санкциях против российских чиновников. Вместе с этим Сассоли призвал ЕС выстроить более тесные контакты с населением и гражданским обществом. Текущие отношения между Евросоюзом и Москвой председатель ЕП назвал «очень напряженными».

Евросоюз ранее представил проект совместного с США заявления для саммита, запланированного на 15 июня в Бельгии. В документе стороны выразили единство в принципиальном подходе к России.