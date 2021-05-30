Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая

Москва, 30 мая. Российский дебют кроссовера Hyundai Tucson нового поколения состоится в режиме онлайн. Наблюдать трансляцию мероприятия можно 31 мая в 19:00.

Соответствующая информация появилась на странице Hyundai во «ВКонтакте». Ведущим презентации станет блогер Валентин Wylsacom Петухов, говорится в сообщении автопроизводителя.

Длина нового Tucson составит 4 630 мм, а размер колесной базы — 2 755 мм. Салон кроссовера рассчитан на пять мест, диаметр колесных дисков варьируется в пределах 17–19 дюймов. В базовой комплектации доступны обогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, система климат-контроля и мониторинга давления в шинах.

Кроссовер представлен в двух моторных версиях, среди которых бензиновый G4NL и дизельный D4HD. Объем обоих двигателей составляет 2,0 литра. Дизель способен выдавать 186 лошадиных сил, а бензин — 150 лошадиных сил. Первый работает с 4х4 и восьмидиапазонным «автоматом», второй — с шестиступенчатыми «автоматом» и «механикой». Текущее поколение Tucson доступно по цене от 1,744 млн рублей.

Компания Hyundai продолжает развивать онлайн-продажу своих автомобилей. Покупку можно оплатить банковской карты, деньги с которой поступают напрямую дилеру. Такой способ позволяет приобрести машину без дополнительных наценок.