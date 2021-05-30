Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе

Париж, 30 мая. Ранее неизвестные письма автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери своей музе художнице Консуэло Сунсин-Сандовал опубликованы на выставке в Париже.

Неизданные послания Экзюпери дополняются рисунками. В этой переписке родился первый набросок «Маленького принца».

Всего французским издательским домом «Галлимар» было опубликовано 170 писем из переписки Антуана де Сент-Экзюпери и Консуэло Сунсин-Сандовал. Экспозиция с письмами расположена на выставке в честь 75-летия с момента издания «Маленького принца» в Лионе.

«Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — так рождался сюжет «Маленького принца».

Ранее в Великобритании сообщили, что намерении сохранить наследие Стивена Хокинга. С этой целью было основано ведомство для поиска и хранения трудов ученого, а также его личных вещей.