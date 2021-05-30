Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания

Хабаровск, 30 мая. Хабаровск, основанный 30 мая 1858 года на Амуре как военный пост, отмечает 163-ю годовщину. Празднования в городе будут проходить несколько дней.

Хабаровск назван в честь одного из самых известных русских первопроходцев XVII века Ерофея Хабарова. Через почти 50 лет Хабаровск населяли уже 15,5 тысячи человек. На данный момент Хабаровск населяют больше 610 тысяч человек, пишет «Парламентская газета».

Город стал одним из первых российских населенных пунктов на реке Амур. Когда между Российской империей и Китаем в середине XIX был заключен Айгунский договор о размежевании границ, к правобережью Амура отправился 13-й Сибирский линейный батальон, которым командовал Яков Дьяченко. 30 мая 1858 года на правом берегу реки военными был основан аванпост Хабаровска.

Недавно свое 318-летие отметила Северная столица. В честь праздника 27 мая в Санкт-Петербурге на Сенатской площади прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I.