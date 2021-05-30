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30 мая 07:38
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новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
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Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания

Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
wikipedia.org

Хабаровск, 30 мая. Хабаровск, основанный 30 мая 1858 года на Амуре как военный пост, отмечает 163-ю годовщину. Празднования в городе будут проходить несколько дней.

Хабаровск назван в честь одного из самых известных русских первопроходцев XVII века Ерофея Хабарова. Через почти 50 лет Хабаровск населяли уже 15,5 тысячи человек. На данный момент Хабаровск населяют больше 610 тысяч человек, пишет «Парламентская газета».

Город стал одним из первых российских населенных пунктов на реке Амур. Когда между Российской империей и Китаем в середине XIX был заключен Айгунский договор о размежевании границ, к правобережью Амура отправился 13-й Сибирский линейный батальон, которым командовал Яков Дьяченко. 30 мая 1858 года на правом берегу реки военными был основан аванпост Хабаровска.

Недавно свое 318-летие отметила Северная столица. В честь праздника 27 мая в Санкт-Петербурге на Сенатской площади прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

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хабаровск годовщина основание
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