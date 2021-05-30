Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси

Нэшвилл, 30 мая. Легкомоторный самолет с семью пассажирами на борту разбился в американском штате Теннесси. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на источник в местной администрации.

Воздушное судно Cessna C501 упало в озеро недалеко от города Нэшвилл после взлета. Самолет направлялся в Палм-бич, штат Флорида.

На данный момент экстренные службы обнаружили тело одного из пассажиров. Для поиска остальных людей организована спасательная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Недавно авиакатастрофа произошла в Ливии во время проведения военного парада. По данным вооруженных сил страны, крушение потерпел истребитель МиГ-21.