Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья

Сидней, 30 мая. Группа ученых из Австралийского католического университета выяснила, что вечерние физнагрузки ускоряют метаболизм и снижают уровень сахара в крови, пишет журнал Diabetologia.

Объектом исследования стали 24 взрослых мужчины, у которых наблюдаются проблемы с излишним весом. Кроме того, они подвержены риску развития диабета второй степени. По условиям опытов, испытуемые должны были соблюдать диету с высоким содержанием жиров и заниматься спортом в тренажерном зале.

По результатам опытов ученые установили, что вечерние занятия спортом способствуют снижению уровня глюкозы ночью. В свою очередь утренние физические нагрузки улучшают кардиореспираторную систему.

Ранее ученые из Греции заявили, что ночная работа оказалась губительной для женского здоровья. Ночные смены приводят к сбою в биологических часах организма женщины.