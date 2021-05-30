Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества

Кэрнс, 30 мая. Громкие звуки помогают одиноким людям не чувствовать покинутость. К такому выводу пришли ученые из команды Университета Джеймса Кука.

Ученые провели 12 опытов, участие в которых приняли более 2 000 человек из Сингапура, Великобритании, США и Австралии. Предметом исследований было влияние шума на чувство одиночества у людей.

По результатам изучения стало известно, что громкие мелодии помогали исследуемым чувствовать себя ближе к другим как физически, так и психологически. Кроме того, выяснилось, что шум смягчает психологические «следы» социальной изоляции в период пандемии коронавируса.

Финские ученые нашли связь между одиночеством и развитием рака у мужчин. Последовательность наблюдается даже вне зависимости от возраста, образа жизни, сна, веса и сердечных факторов.