Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения

Москва, 30 мая. Включение в рацион питания скумбрии оказывает положительное влияние на состояние кожи и продлевает жизнь, напомнили диетологи.

Специалисты в области диетологии заявили, что включение в рацион питания любого вида рыбы должно быть осознанным. Необходимо узнать как ее полезные свойства, так и возможный вред.

Диетологи рассказали о скумбрии – одном из самых популярных видов рыб у современного человека. Они отметили, что рыба в первую очередь богата омега-3 жирными кислотами, а также высоким уровнем витамина В12. В ее состав входит селен, фосфор, магний, железо и медь. Кроме того, включение в рацион скумбрии может привести в норму уровень витамина А, калия, цинка и натрия.

Особая польза скумбрии, отмечают специалисты, в ее действии на кожу. Высокое содержание омега-3 жирных кислот оказывает антиоксидантный эффект, снижая окислительный стресс и воздействие свободных радикалов, являющихся побочными продуктами клеточного обмена веществ. Такие кислоты могут буквально разгладить кожу, убрать пигментные пятна, облегчить течение воспалительных заболеваний, в том числе псориаза и экземы.

Ранее автор дзен-канала «Американец о России» эмоционально отозвался о своих ощущениях после дегустации соленой рыбы в России. По его словам, его внимание особенно привлекла жирная скумбрия.