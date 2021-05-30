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30 мая 07:37
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новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
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ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам

Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
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Москва, 30 мая. Большинство неплательщиков по алиментам являются мужчинами. Портрет такого должника в Москве составили в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исследование проводилось в преддверии акции «Судебные приставы – детям», которая пройдет в Москве 1 июня. Статистика показывает, что лишь 9,5% должников по алиментам являются женщинами.

Возраст среднестатистического неплательщика-мужчины в Москве составляет от 30 до 42 лет. Его задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства», — пояснили в ведомстве.

Задолженность 339 москвичей по алиментам превышает сумму в 1 миллион рублей. Такие неплательщики находятся под пристальным вниманием сотрудников службы судебных приставов.

Платить алименты должны не только родители, но дети. Выросшие наследники обязаны обеспечивать родителей, если те утратили свою трудоспособность. Об условиях начисления таких выплат ранее рассказала адвокат Екатерина Антонова.

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алименты должник судебные приставы
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