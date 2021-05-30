ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам

Москва, 30 мая. Большинство неплательщиков по алиментам являются мужчинами. Портрет такого должника в Москве составили в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исследование проводилось в преддверии акции «Судебные приставы – детям», которая пройдет в Москве 1 июня. Статистика показывает, что лишь 9,5% должников по алиментам являются женщинами.

Возраст среднестатистического неплательщика-мужчины в Москве составляет от 30 до 42 лет. Его задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства», — пояснили в ведомстве.

Задолженность 339 москвичей по алиментам превышает сумму в 1 миллион рублей. Такие неплательщики находятся под пристальным вниманием сотрудников службы судебных приставов.

Платить алименты должны не только родители, но дети. Выросшие наследники обязаны обеспечивать родителей, если те утратили свою трудоспособность. Об условиях начисления таких выплат ранее рассказала адвокат Екатерина Антонова.