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07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
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МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19

Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
Федеральное агентство новостей

Лондон, 30 мая. Разведка Великобритании полагает, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя является жизнеспособной. Об этом пишет Sunday times.

Изначально мировые спецслужбы почти полностью исключали этот вариант. Однако, оценив факты и мнение коллег, точка зрения была изменена.

Источник издания в американской разведке рассказал, что необходимо узнать точную причину возникновения коронавируса. В противном случае, по его мнению, вспышка эпидемии может повториться.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал провести международное расследование по выявлению причины распространения пандемии коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения предоставила отчет с основными версиями происхождения коронавируса, среди лабораторное вмешательство является маловероятным.

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разведка ухань коронавирус ми 6
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