МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19

Лондон, 30 мая. Разведка Великобритании полагает, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя является жизнеспособной. Об этом пишет Sunday times.

Изначально мировые спецслужбы почти полностью исключали этот вариант. Однако, оценив факты и мнение коллег, точка зрения была изменена.

Источник издания в американской разведке рассказал, что необходимо узнать точную причину возникновения коронавируса. В противном случае, по его мнению, вспышка эпидемии может повториться.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал провести международное расследование по выявлению причины распространения пандемии коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения предоставила отчет с основными версиями происхождения коронавируса, среди лабораторное вмешательство является маловероятным.