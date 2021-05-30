Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели

Москва, 30 мая. Температура воздуха во многих регионах Центрального федерального округа (ЦФО) поднимется до плюс 25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ближе к следующим выходным в центре России начнется «настоящее лето». Потепление будет постепенным и начнется с 1 июня, подчеркнул синоптик в интервью ТАСС.

«1 июня температура начнет приближаться к 20-градусной отметке. Солнце будем ощущать, а дальше каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса», — рассказал Вильфанд.

Однако кое-где перед наступлением июня возможны заморозки. Ночью 30 и 31 мая в некоторых регионах России ожидается до пяти-семи градусов ниже нуля.