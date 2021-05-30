МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании

Москва, 30 мая. Правоохранители с начала 2021 года выявили 232 заявления о ложных угрозах взрыва. Такой показатель на 2,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего поступают заявления о минировании школ, вокзалов, магазинов, судов и больниц. Наказание за сообщение о ложном минировании предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

«Популярность» ложных сообщений о минировании началась в России с ноября 2019 года. Преступники шлют письма по электронной почте с заявлениями об угрозах взрывов в местах скопления людей. Отмечается, что в основном подобные заявления были отправлены из-за рубежа. ФСБ РФ заявляла о блокировке пяти иностранных порталов, с которых отправлялись подобные сообщения.

Недавно полицейские задержали пожилого жителя Петербурга за ложное сообщение о минировании одной из школ. Петербуржец хотел «пошутить». Сейчас он заключен под стражу.