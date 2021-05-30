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МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
Все новости
30 мая 07:37
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новостей
07:33
Общество
Окурок 80-летней сигары Черчилля купили за 4,27 тысячи фунтов стерлингов
07:31
Общество
Попавший в ДТП с Ефремовым фургон выставили на продажу
07:21
Общество
Безналичная оплата проезда в электричке была запущена в Новосибирске
07:19
Общество
Картина «Подольские курсанты» получила награду на кинофестивале в США
07:19
Общество
Американец перечислил отличия свадеб в России и США
07:18
Общество
Высадка бархатцев и мяты может спасти от нашествия комаров
07:16
Общество
Власти США объясняют рост преступности в стране пандемией коронавируса
07:10
Политика
Глава Европарламента выступил за усиление антироссийских санкций
07:00
Общество
Маркетолог Григорьев указал на тревожный сигнал для майнеров
06:57
Общество
Презентация нового кроссовера Hyundai Tucson в РФ пройдет 31 мая
06:56
Общество
Опубликованы неизвестные письма Экзюпери своей музе
06:56
Общество
Хабаровск отмечает 163-ю годовщину со дня основания
06:25
Происшествия
Один человек стал жертвой крушения самолета в Теннесси
06:25
Общество
Австралийские ученые рассказали о пользе вечерних физнагрузок для здоровья
06:21
Общество
Шум может помочь людям избавиться от чувства одиночества
06:18
Наука
Жирная скумбрия оказалась источником долголетия и средством омоложения
06:11
Общество
ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам
06:11
Общество
МИ-6 склоняется к версии лабораторного происхождения COVID-19
06:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в ЦФО к концу следующей недели
06:08
Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
Все новости

МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании

Общество
МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Москва, 30 мая. Правоохранители с начала 2021 года выявили 232 заявления о ложных угрозах взрыва. Такой показатель на 2,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего поступают заявления о минировании школ, вокзалов, магазинов, судов и больниц. Наказание за сообщение о ложном минировании предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

«Популярность» ложных сообщений о минировании началась в России с ноября 2019 года. Преступники шлют письма по электронной почте с заявлениями об угрозах взрывов в местах скопления людей. Отмечается, что в основном подобные заявления были отправлены из-за рубежа. ФСБ РФ заявляла о блокировке пяти иностранных порталов, с которых отправлялись подобные сообщения.

Недавно полицейские задержали пожилого жителя Петербурга за ложное сообщение о минировании одной из школ. Петербуржец хотел «пошутить». Сейчас он заключен под стражу.

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теракт фсб мвд минирование
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Все новости / Общество / МВД с начала года вычислило более 230 заявителей о ложном минировании
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