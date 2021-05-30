Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства

Москва, 30 мая. Собирать аптечку в отпуск нужно в зависимости от места путешествия. Однако существуют универсальные лекарства, которые важно брать на отдых, объяснил терапевт Павел Воробьев.

В первую очередь нужно отталкиваться от состояния здоровья — следует взять лекарства, полезные с точки зрения индивидуальных заболеваний. К числу универсальных предметов аптечки Воробьев отнес бинты, пластыри и анальгин, передает радио Sputnik.

Одной из самых «популярных» проблем в отпуске считают диарею, которую чаще всего путают с отравлением. Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов отметил, что и к таким случаям нужно быть готовым.

«Чтобы справиться с этой проблемой, в аптечке хорошо иметь противодиарейный препарат и средство для восстановления водно-электролитного баланса», — объяснил Воробьев.

Кроме того, полезными в путешествии будут гели, предназначенные для лечения шрамов. По словам специалиста, такое средство может помочь при обгорании на солнце.

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