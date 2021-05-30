Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя

Москва, 30 мая. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь умер весной 1852 года в возрасте 42 лет. Поэт с детства страдал психическими заболеваниями, что могло отразиться на его раннем уходе.

Мама Николая Васильевича сама страдала от частых перепадов настроения. Врачи ей поставили диагноз — биполярное расстройство. Коллега Гоголя писатель Владимир Набоков описывал маму Николая, как «истеричную», «суеверную» и чересчур «подозрительную». Несмотря на непростую обстановку, автор «Мертвых душ» был очень любим в семье.

Поворотным моментом в жизни Николая Гоголя стал 1852 год, когда скоропостижно скончалась сестра Николая Языкова Екатерина, которая была очень близка писателю. С этого момента поэт практически перестал есть, много молился и редко выходил из дома. Гоголь зимой того же года во сне услышал людей, которые зовут его в мир иной. Весной 1852 года писатель ушел из жизни.

Усиливающаяся тревожность, а также продолжительные проблемы с пищеварением могли спровоцировать преждевременную смерть Гоголя, считают специалисты.

Недавно детский писатель и иллюстратор Эрик Карл скончался в США. Мужчина умер в возрасте 91 года. В момент смерти Карл находился в своей летней студии в городе Нортгемптон (штат Массачусетс).