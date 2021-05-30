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30 мая 06:06
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новостей
06:00
Общество
Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
06:00
Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
Общество
Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге
05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
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Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма

Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
instagram.com  /  @buzova86

Волгоград, 30 мая. Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь вызвала гнев поклонников. На этот раз предметом жарких споров стала ее фотография на фоне церкви.

Соответствующий снимок артистка разместила на своей странице в соцсети Instagram. На нем Бузова стоит на балконе и позирует в откровенном боди черного цвета с глубокими вырезами в области бедер. Позади певицы можно увидеть Александро-Невский собор.

Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Большинство фанатов раскритиковали артистку, обвинив ее в богохульстве и лицемерии.

«Оля, вы с ума сошли? На фоне куполов голая задница», — возмутилась подписчица.

«Напротив церкви голая, оригинально. Верующая наша», — добавила вторая.

«Ольга, на фоне храма? Вы серьезно?!» — поинтересовался фанат.

Фотографии Бузовой на фоне святых мест уже не первый раз становятся объектом критики. Недавно певица побывала в женском монастыре в Симферополе и опубликовала снимок из поездки. Блогер Лена Миро возмутилась внешним видом артистки, которая явилась в храм без покрытой головы и с оголенным пупком.

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instagram бузова храм
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