Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма

Волгоград, 30 мая. Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь вызвала гнев поклонников. На этот раз предметом жарких споров стала ее фотография на фоне церкви.

Соответствующий снимок артистка разместила на своей странице в соцсети Instagram. На нем Бузова стоит на балконе и позирует в откровенном боди черного цвета с глубокими вырезами в области бедер. Позади певицы можно увидеть Александро-Невский собор.

Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Большинство фанатов раскритиковали артистку, обвинив ее в богохульстве и лицемерии.

«Оля, вы с ума сошли? На фоне куполов голая задница», — возмутилась подписчица.

«Напротив церкви голая, оригинально. Верующая наша», — добавила вторая.

«Ольга, на фоне храма? Вы серьезно?!» — поинтересовался фанат.

Фотографии Бузовой на фоне святых мест уже не первый раз становятся объектом критики. Недавно певица побывала в женском монастыре в Симферополе и опубликовала снимок из поездки. Блогер Лена Миро возмутилась внешним видом артистки, которая явилась в храм без покрытой головы и с оголенным пупком.