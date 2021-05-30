CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин

Вашингтон, 30 мая. Большая часть из заболевших COVID-19 жителей США, которые были вакцинированы, — женщины. Такие данные приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Исследователи опубликовали данные за конец апреля этого года. На тот момент полный курс вакцинации от коронавируса прошли 101 млн американцев. Повторное заражение нашли у 10 262 человек (0,01%). Большинство рецидивов (68%) обнаружено у женщин.

Эти данные, по заявлению Business Insider, не противоречат результатам клинических испытаний вакцин. Они свидетельствуют, что препараты менее эффективны для женщин. Например, эффективность вакцины Pfizer cоставила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин.

Иностранные вакцины серьезно отличаются от российских препаратов. Основным преимуществом отечественной вакцины «КовиВак» является блокировка полного набора s-белков, тогда как зарубежные представители блокируют только попадание вируса в клетку.