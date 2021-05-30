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Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
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Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
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Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
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05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
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Врач Тимаков назвал главную опасность лета

Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 мая. Самыми опасными для человеческого организма летом считаются кишечно-вирусные инфекции. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Специалист пояснил, что заразиться ими можно от некачественной пищи, которую либо неправильно хранили, либо не соблюдали санитарные нормы в местах складирования. Большую опасность также составляют энтеровирусные инфекции.

«Летом процветает вирус Коксаки. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже», — рассказал Тимаков.

Не стоит забывать и про коронавирус. Недавно появилась информация, что переболевшие COVID-19 пациенты имеют склонность к заражению другими инфекциями.

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лето инфекции тимаков
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