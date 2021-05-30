Врач Тимаков назвал главную опасность лета

Москва, 30 мая. Самыми опасными для человеческого организма летом считаются кишечно-вирусные инфекции. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Специалист пояснил, что заразиться ими можно от некачественной пищи, которую либо неправильно хранили, либо не соблюдали санитарные нормы в местах складирования. Большую опасность также составляют энтеровирусные инфекции.

«Летом процветает вирус Коксаки. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже», — рассказал Тимаков.

Не стоит забывать и про коронавирус. Недавно появилась информация, что переболевшие COVID-19 пациенты имеют склонность к заражению другими инфекциями.