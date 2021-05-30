Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая

Лондон, 30 мая. Британский таблоид Daily Mail написал статью о якобы сближении России и Китая на фоне совместных разработок в области робототехники.

Издание ссылается на текст доклада «Искусственный интеллект и автономность в России». Его недавно опубликовала некоммерческая организация Центр военно-морского анализа. Статья не осталась незамеченной комментаторами. Одни заявили, что синтез российской и китайской электроники может быть интересным.

«Это брак, заключенный на небесах», — согласился с предыдущим комментатором пользователь Сети. «С этими двумя будет большая война», — выразил уверенность юзер.

«Как насчет того, чтобы просто отменить санкции в отношении России и начать налаживать отношения?» — предложил другой читатель.

В середине июня должен состояться саммит, на котором встретятся президенты России и США. Китайский экономист Чэнь Вэньлин спрогнозировал, смогут ли эти переговоры повлиять на российско-китайские отношения.