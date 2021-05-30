Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу

Буэнос-Айрес, 30 мая. Аргентинские аналитики прогнозируют серьезные последствия для Запада в случае удара новой российской подводной лодки «Князь Олег».

Российские военные планируют приступить к ходовым испытаниям подлодки уже в следующем месяце. «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» может стать самой сильной подводной лодкой во всем мире. Испытания будут включать в себя запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Тренировочная площадка будет находиться на Камчатке. «Князь Олег» с новым техническим оснащением станет отображением реальной силы российской армии в сфере кораблестроения, передает перевод материала аргентинских журналистов «ПолитРоссия».

Каждая из подлодок, по данным СМИ, несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Мощь оружия высока, а значит субмарины могут решать задачи глобального стратегического масштаба. Их основная цель — нанесение ударов по важнейшим объектам инфраструктуры противника. Субмарины будут обязаны нанести сокрушительный ответный удар по агрессору в том случае, если все остальные ядерные силы страны будут выведены из игры в результате действий соперника.

Недавно капитан Василий Дандыкин объяснил, за счет чего ВМФ РФ будет доминировать в Мировом океане. Он отметил, что в течение 2021 года ВМФ РФ пополнится сразу несколькими десятками крупных и средних кораблей. Так, наряду со строительством линейки фрегатов «Адмирал Горшков» и корветов 22350М будет закончена модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».