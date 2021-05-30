Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление

Москва, 30 мая. Глобальная температура в ближайшие пять лет может повыситься как минимум на полтора градуса. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вероятность такого развития событий составляет 40 процентов, считает Вильфанд. Это свидетельствует о том, что у людей пока не выходит замедлить процесс глобального потепления.

Синоптик отметил, что во время подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году участники договора пообещали препятствовать повышению температуры. Тогда планка была поднята до двух градусов, однако позднее стороны изменили решение и договорились, что температура не должна добраться до отметки даже в полтора градуса, передает РИА Новости.

«Можно с большой степенью вероятности говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса», — считает Вильфанд.

Однако страны еще могут удержать температуру в пределах двух градусов. Для этого необходимо усилить меры, которые были оговорены в 2015 году. Сейчас усилия людей являются недостаточными. Прежде всего, по словам синоптика, важно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также перейти на замкнутые энергетические системы.

Американские ученые ранее назвали опасные последствия глобального потепления. Из-за таяния ледников существование многих прибрежных городов оказалось под угрозой.