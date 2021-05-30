Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым

Минск, 30 мая. Белорусская авиакомпания «Белавиа» еще не намерена открыть авиасообщение с Крымом. Об этом заявил гендиректор компании компании Игорь Чергинец.

Чергинец рассказал, что в прошлом компания иногда совершала полеты в Крым. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Белорусская авиакомпания планирует увеличить число рейсов в Россию и страны СНГ на фоне западных санкций. По словам руководителя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, что белорусский перевозчик может стать конкурентом российской «Победе».