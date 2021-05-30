Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год

Москва, 30 мая. Изготовление первого опытного метанового двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировано на ноябрь 2025 года, говорится на сайте госзакупок.

Изначально приступить к созданию двигателя планировалось на два года раньше. Однако теперь, как говорится в материалах, он будет изготовлен и испытан к осени 2025 года. Речь идет о двигателе РД-0169. Первый пуск «Амура-СПГ» с новым мотором должен пройти в 2026 году.

Ракета будет состоять из двух ступеней. Возвращаемая ступень станет многоразовой, так как ее можно будет использовать до десяти раз. Первый пуск «Амур-СПГ» запланирован с космодрома Восточный.

В минувшую пятницу на космодроме Восточный состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Все из них были выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.