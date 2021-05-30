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30 мая 04:36
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новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
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Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год

Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 мая. Изготовление первого опытного метанового двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировано на ноябрь 2025 года, говорится на сайте госзакупок.

Изначально приступить к созданию двигателя планировалось на два года раньше. Однако теперь, как говорится в материалах, он будет изготовлен и испытан к осени 2025 года. Речь идет о двигателе РД-0169. Первый пуск «Амура-СПГ» с новым мотором должен пройти в 2026 году.

Ракета будет состоять из двух ступеней. Возвращаемая ступень станет многоразовой, так как ее можно будет использовать до десяти раз. Первый пуск «Амур-СПГ» запланирован с космодрома Восточный.

В минувшую пятницу на космодроме Восточный состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Все из них были выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.

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ракета двигатель Амур-СПГ
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