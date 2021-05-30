Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки

Москва, 30 мая. Одной из основных проблем большинства современных гаджетов является быстрая разрядка батареи. Специалисты выделили несколько способов продлить долговечность аккумулятора.

Уменьшение яркости экрана поможет продлить работоспособность батареи, пишет издание «ФедералПресс». Кроме того, автоматическая блокировка экрана через полминуты способна сберечь ресурс аккумулятора.

Специалисты также рекомендовали не заряжать полностью батарею, достаточно 80% заряда. Ресурс аккумулятора рассчитан на 300–400 циклов зарядки, поэтому полная зарядка быстрее изнашивает его.

Ранее южнокорейская компания Samsung приступила к установке российского программного обеспечения на смартфоны, реализуемые на территории РФ. С 1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной закачке отечественных веб-приложений на гаджеты. Ему должны следовать все компании.